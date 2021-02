Podcast De Stuurlui: ‘Rond Roger Schmidt is een sfeertje ontstaan’

In de podcast De Stuurlui blikt Sjoerd Mossou elke vrijdag vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt Mossou in deze aflevering de wanvertoning van Feyenoord, de crisissferen in Eindhoven en nog veel meer.

Na 81 minuten moet Dick Advocaat even naar de klok hebben gekeken. Natuurlijk speelde zijn ploeg met een man meer na een rode kaart voor Steven Berghuis, maar een 1-3 voorsprong verdedigen? Dat moest op bezoek bij SC Heerenveen wel lukken. Zeven doldwaze minuten later was alles echter anders: 4-3 en Feyenoord zag de grootste kans op een prijs in rook opgaan.

Het was ongelofelijk, aldus Mossou. ,,Het spel van Feyenoord leek gewoon op amateurvoetbal... Door een opeenstapeling van momenten gaven ze het helemaal weg. Het zag er allemaal zó ongedisciplineerd en raar uit, alsof er een vreemde soort spanning op die ploeg zat. Ze liepen op meters afstand te dekken en er was niemand die dat corrigeerde. Het was gewoon heel pijnlijk.’’

Quote Voor PS­V-begrippen is de druk momenteel best wel extreem. Sjoerd Mossou

Ook concurrent PSV maakt lastige weken door. De achterstand op koploper Ajax is fors, terwijl het gisteravond in de Europa League teleurstellend verloor van Olympiakos (4-2). ,,Bij PSV zit de druk er vol op en dat neemt alleen maar toe’’, ziet Mossou. ,,Voor PSV-begrippen is dat momenteel best wel extreem. Rond Roger Schmidt is een sfeertje ontstaan, hij heeft de gunfactor niet. Hij heeft eigenlijk nog een extra zomer nodig om het naar zijn hand te zetten, maar de vraag blijft of hij daar de tijd voor krijgt.’’

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast Feyenoord en PSV ook over de valkuil van potentiële topkeeper Justin Bijlow, de discutabele Derby van het Noorden en kun je je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD