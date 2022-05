Podcast | De Grote Terugblik op het afgelopen seizoen: dit zijn de winnaars en de verliezers

Het voetbalseizoen 2021-2022 is ten einde. De meeste voetballers kunnen genieten van een vakantie. De internationals spelen nog in de Nations League. In de laatste AD Voetbalpodcast van dit seizoen bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou wie de winnaars en verliezers zijn van het seizoen.

Wie waren de beste ploegen en coaches van het seizoen? ,,Je kunt niet om Ajax heen, want dat is kampioen geworden. Maar daaromheen zitten nog ploegen als Feyenoord, Go Ahead Eagles, NEC en RKC die het geweldig hebben gedaan. Deel 386 van Het Sprookje van Waalwijk voltrok zich. Bij die jaarlijkse trainersverkiezing van het jaar roepen sommige mensen dat Oosting het bij RKC knapper heeft gedaan dan Ten Hag bij Ajax. Maar dat is geen vergelijking. De druk en het moeten is bij Ajax veel groter.”

Bij de topclubs lijkt er veel te gaan veranderen deze zomer. Feyenoord moet een aantal spelers verkopen om door te kunnen ontwikkelen. Ajax heeft een nieuwe trainer, nieuwe technische leiding en ook spelers die vertrekken.



En in Eindhoven wordt ook aan spelers getrokken, onder wie Cody Gakpo. ,,PSV heeft wel een verhaal naar Gakpo en andere spelers om te blijven. Bij Ajax gaat er veel veranderen, dus dit is voor de Eindhovenaren misschien wel de kans om kampioen te worden. Bovendien komt er nog een WK aan waar die voetballers willen spelen. Gakpo speelt bij PSV in ieder geval elke week.”

Ook het supportersgeweld dit seizoen komt aan bod in deze Voetbalpodcast. ,,Er moet nu wel iets gebeuren tegen supportersgeweld. Het is echt een probleem aan het worden. We hebben altijd gezegd dat je veilig naar het voetbal kan in Nederland. Maar er moet een actieplan komen en een strategie tegen dat geweld.”

