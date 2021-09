Podcast | ‘De gouden pik van Louis... daar was ‘ie weer’

Het Nederlands elftal speelde bij de rentree van Louis van Gaal als bondscoach gelijk. In Noorwegen werd het 1-1. Puntenverlies zonder ernstige gevolgen, omdat ook Turkije punten verspeelde in 97ste minuut tegen Montenegro. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff Oranje.

,,Het was slordig, rommelig en gehaast’’, blikt Mossou terug op het spel van het Nederlands elftal. ,,Memphis was zwak. De buitenspelers, Berghuis en Gakpo, toch de man in vorm, ook. Er moest te veel creativiteit van Frenkie de Jong komen. Bovendien moest je steeds achterom kijken of die Haaland niet uit beeld rende.’’

De spits van Noorwegen maakte de 1-0 en maakte in dit duel ook weer indruk. Mossou: ,,In zo’n slecht elftal zo goed zijn, dat is wel bijzonder. Hij speelt in een veredeld houthakkersteam, Ødegaard uitgezonderd. En hij is z’n eentje voortdurend beslissend. Net als bij de Play Station lijkt hij zo’n knopje te hebben om nog sneller te kunnen lopen.’’

Maar zoals gezegd, er is nog niets verloren voor Oranje. Bij winst op Montenegro en Turkije deze week, staat Oranje eerste in de groep. En die plek geeft recht op deelname aan het WK in 2022. ,,Maar we zijn er nog niet hè’, zegt Mossou. ,,We moeten nog niet polonaise gaan lopen achter Louis aan, maar er gebeurt wel weer wat bij Oranje. Nieuw elan. Het is met Louis altijd interessant. Er zit dynamiek in, op het veld en bij de persconferentie. Hij communiceert met een boodschap. Gebruikt de persconferentie om een snaar te raken bij de spelers. En ons vak is gelijk leuker met Louis.’’

