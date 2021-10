Podcast | ‘Ben benieuwd hoe Ten Hag Ajax scherp krijgt voor Heerenveen’

Is de voetbalkalender te vol voor de spelers? Wie afgelopen weekend luisterde naar de Belgische doelman Thibaur Courtois zou zeggen van wel. Maar is zijn kritiek terecht? presentator Etienne Verhoeff bespreekt het onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast met verslaggever Mikos Gouka.

Het was een monoloog van bijna twee minuten van Courtois voor de camera van Sky Sports. Kort samengevat: FIFA en UEFA willen maar één ding: geld verdienen. Ten koste van spelers die bijna geen vrij hebben. ,,Courtois heeft het goed verwoord, maar de vraag is of er iets mee gedaan wordt’’, stelt Mikos Gouka. ,,De UEFA gaat misschien wel nadenken over een wedstrijd om de derde plaats bij Nations League midden in het seizoen. En de spelersvakbond wil verplichte vakanties invoeren. Aan de andere kant, die voetballers moeten ook ergens van betaald worden.’’

Gouka kan zich overigens wel vinden in de opmerkingen van Courtois. Maar in clubverband is blessureleed of te weinig rust niet voor iedereen op te vangen. ,,Een topclub heeft vaak veel spelers, dus die kunnen blessures opvangen. Dat geldt niet voor de clubs net daaronder. Je ziet het ook in de eredivisie en de Keuken Kampioen divisie. Er is minder geld door de coronacrisis en die selecties worden dan opgevuld met jeugdspelers. Als dan een dragende speler wegvalt...’’

2022 wordt een nog drukker jaar voor de spelers. Gevuld met interlands, drie Europese clubtoernooien en een WK dat in november wordt gespeeld. Vakantie is er bijna niet meer dus. ,,Het WK in Qatar volgend jaar is midden in het seizoen gepropt. Bondscoaches krijgen, zo lijkt het nu, een week voor de start van het toernooi hun spelers pas van de clubs. Daar zullen bondscoaches deze week wel over vallen in de media. Maar dat is de consequentie van een WK in Qatar spelen in de winter. Als je Qatar aanwijst en daarna zegt dat het niet in de zomer kan omdat het dan vijftig graden is, dan is dit de uitkomst. Dan hadden we, om meerdere redenen, niet moeten gaan.’’

Koude oorlog begonnen?

Verder praten Verhoeff en Gouka over de Europese ontmoeting volgende week tussen Ajax en Dortmund. Erik ten Hag gaf een interview aan Bild over het afstoppen van Haaland en hoe goed hij was. De journalisten vroegen daarop of Haller niet een goede vervanger zou zijn voor de Noor, mocht deze vertrekken naar Manchester City. Gouka: ,,Dortmund zoekt het vaak in jonge spelers die kunnen doorgroeien. Haller is dat niet. Hij is een goede speler, maar niet van het niveau Haaland. Dus ik geloof niet dat Dortmund hem op het oog zou hebben als vervanger. Haaland en City zou wel kunnen trouwens.’’

Er komt nog veel meer aan bod deze podcast, dus beluister hem nu via jouw favoriete podcastplatform.

