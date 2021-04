Podcast | ‘Ajax acht keer op een rij kampioen, hou er maar rekening mee’

Video's Fans onthalen kampioen Cambuur diep in de nacht met vuurwerk

24 april Cambuur vierde vorige week al het promotiefeest en kan nu ook het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie vieren. De ploeg van Henk de Jong won met 2-4 bij Jong AZ. Omdat nummer twee De Graafschap dankzij een late goal met 2-2 gelijkspeelde tegen Almere City, is de titel al een feit. Uitzinnige fans haalden de spelersbus diep in de nacht in met vuurwerk bij het Cambuurstadion in Leeuwarden.