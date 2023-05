Play-offs promotie/degradatie: Almere City - FC Eindhoven eerste wedstrijd returns openingsronde

Willem II geeft eerste play-offduel helemaal uit handen: VVV-Venlo wint eerste slag

Willem II zal zaterdag vol aan de bak moeten om VVV-Venlo uit te schakelen in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Tilburgers zagen in Venlo een 0-2-voorsprong verdampen en stapten uiteindelijk met een 3-2-nederlaag de bus in.