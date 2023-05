Play-offs om promotie: VVV houdt eredivisiedroom in leven, NAC in halve finales tegen FC Emmen

met pollDoor velen geroemd als (één van) de mooiste competitie ter wereld: de Keuken Kampioen play-offs. In dit minitoernooi strijden 7 teams om één ticket voor de eredivisie van volgend seizoen. Na een week zijn er nog maar 4 teams over.

Almere City plaatste zich vrijdagavond voor de halve finales van de play-offs. FC Eindhoven won maandagavond de heenwedstrijd in eigen stadion met 1-0, maar de ploeg van Alex Pastoor maakte het nog goed met een 3-1 zege na verlenging door goede acties van de invallers Ilias Alhaft (twee assists), Anthony Limbombe (2-1 in minuut 94) en Rajiv van La Parra (beslissende 3-1 in minuut 109).

Almere City neemt het in de halve finales op tegen VVV Venlo, dat als zevende is geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Venlo schakelde Willem II uit na een zinderende tweestrijd. Pas in de blessuretijd van de tweede helft van verlenging kopte Ozcan Yasar de Limburgers naar de volgende ronde (4-5 over 2 wedstrijden).

De derde wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs gaat tussen MVV en NAC Breda. NAC won met 1-0 in het Rat Verlegh Stadion en liet er op bezoek in Maastricht geen gras over groeien (1-4). Bij de meest zuidelijke profclub van Nederland kwam de ploeg van Peter Hyballa al voor rust met 0-3 voor. Ondanks een rode kaart voor doelman Roy Kortsmit won de club uit Breda gemakkelijk.

De twee winnaars van de halve finales spelen om de laatste plek in de eredivisie volgend seizoen.

Programma play-offs Eerste ronde

• FC Eindhoven - Almere City FC: 1-0

• VVV-Venlo - Willem II 3-2

• NAC Breda - MVV Maastricht 1-0



• Almere City FC - FC Eindhoven 3-1

• Willem II - VVV-Venlo: 2-2

• MVV Maastricht - NAC Breda 1-4



Tweede ronde (30, 31 mei en 3 juni)

• Dinsdag 30 mei 20.00 uur: VVV-Venlo - Almere City

• Woensdag 31 mei 18.45 uur: NAC Breda - FC Emmen



• Zaterdag 3 juni 16.30 uur: Almere City - VVV Venlo

• Zaterdag 3 juni 20.00 uur: FC Emmen - NAC Breda



Derde ronde (6 en 11 juni)

Winnaar derde ronde speelt volgend seizoen in de eredivisie.

