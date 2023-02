Plannetje met Alireza Jahanbakhsh pakt goed uit bij Feyenoord: ‘Gelukkig ging ie erin’

Manager Cristian Atsu meldt overlijden oud-Vitesse-spe­ler (31) na aardbeving: ‘Zijn lichaam is gevonden'

De zaakwaarnemer van Christian Atsu meldt dat de oud-speler van onder meer Vitesse is overleden. De 31-jarige voetballer was sinds de aardbevingen in Turkije vermist. Familie en vrienden zochten hem in het puin in de stad Antakya. Vanmorgen is hij gevonden, aldus Nana Sechere.