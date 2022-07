Pittige loting: PSV treft AS Monaco en Myron Boadu in derde voorronde Champions League

Bij AS Monaco, dat vorig seizoen achter Paris Saint-Germain en Olympique Marseille derde werd in de Franse competitie, speelt met Boadu één Nederlander. Verder spelen er bekende namen zoals Frans international Wissam Ben Yedder en zomeraanwisten Takumi Minamino en Breel Embolo. Minamino werd deze zomer overgenomen van Liverpool terwijl de Zwitserse spits Embolo overkwam van Borussia Mönchengladbach.



Als PSV, dat een geplaatste status had tijdens de loting, het tweeluik overleeft, spelen de Eindhovenaren in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Lukt dat niet? Dan gaat de ploeg van Ruud van Nistelrooij direct naar de groepsfase van de Europa League. In dat toernooi speelde PSV vorig seizoen nog tegen AS Monaco in de groepsfase. In Monaco werd het toen 0-0, in Eindhoven verloor PSV met 1-2, mede door een goal van Boadu.