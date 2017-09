Pijnlijke thuisnederlagen en recordbrekers in zesde speelronde

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

Willem II - Heerenveen (1-2)

Volledig scherm Stijn Schaars scoort de 1-1 © ANP Pro Shots • SC Heerenveen is uitstekend begonnen aan het seizoen. De Friezen rekenden zaterdag af met Willem II (1-2) en staan daardoor op de tweede plek in de eredivisie. Heerenveen is als enige ploeg nog ongeslagen en ook historisch gezien doet Heerenveen het goed. Net als in de seizoenen 1993/1994 en 1997/1998 zijn er veertien punten verzameld.

Heracles - Roda JC (2-1)

Volledig scherm Ashton Gotz baalt na afloop © ANP Pro Shots • Terwijl het in het noorden dus goed gaat, gaat het in het zuiden verschrikkelijk. Roda JC verloor van Heracles (2-1) en vestigde daardoor een nieuw negatief clubrecord. Inclusief het laatste duel van het vorige seizoen, verliezen de Limburger al zeven eredivisieduels op rij en is de club voor het eerst in de geschiedenis na zes duels nog puntloos.



En dat terwijl Roda nog wel op voorsprong stond. 46 minuten maar liefst, het dubbele aantal van het aantal minuten dat ze in de eerste vijf speelrondes op voorsprong stonden (23 minuten).

Feyenoord - NAC (0-2)

• Er werd zaterdagavond flink gejuicht in De Kuip, maar dat was voor de verandering niet door de thuisploeg. Landskampioen Feyenoord ging met 0-2 onderuit tegen promovendus NAC. Het was voor het eerst sinds 21 oktober 1989 dat de landskampioen in eigen huis van een promovendus verloor. Destijds was Vitesse met 0-1 te sterk voor PSV.



Om de matige wedstrijd van Feyenoord te benadrukken: de Rotterdammers kwamen voor het eerst sinds 30 oktober 2016 in de Kuip op achterstand. Sindsdien stond de ploeg 1267 minuten niet meer achter in de Kuip.



Voor NAC betekende de overwinning een primeur. Het was namelijk de eerste keer in 49 uitduels dat de Bredanaars in De Kuip wisten te winnen.

Volledig scherm © Pim ras Fotografie

ADO Den Haag - Sparta (1-0)

Volledig scherm Nasser El Khayati is de matchwinner van de avond. © ANP Pro Shots • Abdenasser El Khayati blinkt al weken uit bij ADO Den Haag. Trainer Fons Groenendijk gaf eerder al aan het ongelooflijk te vinden dat hij niet is vertrokken in de transferperiode. De middenvelder liet ook tegen Sparta (1-0) zijn waarde zien met een doelpunt. Hij maakte vier van de laatste zes openingstreffers van ADO en elke keer als El Khayati scoorde, wonnen de Hagenezen ook het duel.



Dat Alex Pastoor onderuit ging tegen ADO was misschien niet zo verrassend. Alleen van PSV verloor de trainer namelijk vaker (acht keer). Tegen ADO verloor Pastoor voor de zevende keer in negen ontmoetingen.

FC Utrecht - PSV (1-7)

• De grootste score van dit weekend werd in de Galgenwaard genoteerd. PSV denderde met 1-7 over FC Utrecht heen. Een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit voor de Utrechters. Vorige week verloor Utrecht nog met 4-0 van FC Twente. Deze elf tegentreffers in de laatste twee duels zijn er bijna meer dan in de veertien competitiewedstrijden daarvoor (12 doelpunten).



Vooral op de duelkracht van de thuisploeg valt wat aan te merken. Slechts 44 procent van de duels werd gewonnen. Het laagste percentage voor de ploeg van Erik ten Hag in een thuisduel sinds 28 februari 2016.



Grote man aan de zijde van PSV was Jürgen Locadia. De aanvaller scoorde vier keer en bereidde daarnaast één doelpunt voor. Hij is de eerste PSV'er die bij vijf treffers betrokken was sinds Mateja Kezman en Mark van Bommel dat waren op 10 mei 2003 tegen Excelsior.

Volledig scherm jurgen Locadia haalt uit voor zijn derde goal © Pim Ras Fotografie

Ajax - Vitesse (1-2)

Volledig scherm © ANP Pro Shots • Paniek in Amsterdam. Voor het eerst sinds 20 augustus 2016 verloor Ajax een competitieduel in de Arena. De nederlaag tegen Vitesse (1-2) betekende een einde aan een reeks van 16 overwinningen en één gelijkspel. Ajax staan na zes duels op tien punten, dat is het laagste aantal sinds het seizoen 2008/2009.



Vitesse daarentegen staat voor het eerst sinds het seizoen 2012/2013 op ten minste dertien punten na zes speelrondes. In de historie overkwam dat de Arnhemmers slechts vijfmaal. De derde plaats is mede te danken aan de uitreeks. Voor het eerst sinds 2015 wint Vitesse drie uitduels op rij, voor trainer Henk Fraser is dat zelfs een primeur.

FC Groningen - FC Twente (1-0)

Volledig scherm Ruben Jenssen (l) met Isaac Buckley-Ricketts © ANP Pro Shots • In Groningen werd gisteren een jubileum gevierd. FC Groningen boekte namelijk de driehonderdste thuiszege in de eredivisie door met 1-0 te winnen van FC Twente. Dat de ploeg de 'nul' hield was ook al even geleden, tien wedstrijden om precies te zijn.



Dat FC Twente onderuit ging in een uitduel mag eigenlijk niet verrassend genoemd worden. De laatste zeven wedstrijden buitenshuis gingen namelijk verloren. Dat is de langste reeks sinds augustus 1969. Toen werden er acht opeenvolgende uitduels verloren.

VVV Venlo - PEC Zwolle (1-1)

Volledig scherm Stef Nijland © ProShots • Het duel tussen VVV en PEC eindigde in een 1-1 gelijkspel, maar dat zorgde er wel voor dat beide clubs historisch gezien prima presteren. De Limburgers hebben de beste seizoensstart sinds 1993/1994 (negen punten) en PEC pakt na zes duels elf punten. Vorig seizoen was het elfde punt pas binnen na elf wedstrijden.



Stef Nijland evenaarde in dit duel nog een eredivisierecord. Met de wissel in de 57ste minuut beleefde hij zijn 97ste invalbeurt. Een evenaring van het record van Regilio Simons.

AZ - Excelsior (0-2)

• AZ verloor enigszins verrassend met 0-2 van Excelsior en dat kwam uiteraard door de eerste acht minuten. De Rotterdammers verzilverden namelijk twee strafschoppen en Luigi Bruins is de eerste in de eredivisie die dat ooit zo snel wist te doen. Deze twee doelpunten betekenden dat Excelsior nu exact op 750 eredivisiedoelpunten staat.



In de gehele wedstrijd had AZ maar liefst 74 procent balbezit, maar toch mocht dat niet baten. Dat zal mogelijk ook komen door het balverlies van Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller verloor namelijk dertig keer de bal.