Piet de Visser over Willem II’ers: Zet ze bij PSV en het is anders

Door Daniël Dwarswaard



Als PSV en Willem II vanavond in Eindhoven aftrappen, zit Piet de Visser aan de andere kant van de wereld ook klaar. In Buenos Aires (uiteraard is hij daar voetbaltalent zoeken) zorgt De Visser dat hij om vier uur ’s middags Argentijnse tijd klaar zit met een livestream voor zijn neus. Dan zie hij twee van zijn voormalige werkgevers strijden om de Europese tickets. Dát is even wennen, ook voor De Visser. Zeven jaar was hij trainer in Tilburg, dertien jaar scout voor PSV.