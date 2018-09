Piet de Visser lyrisch over Érick Gutiérrez

Vivianne Miedema 'Lekker dat bij Oranje niet meer alles alleen om mij draait'

8:35 Vivianne Miedema (22) worstelde met haar fitheid, nam even afstand van Oranje, maar is er vanavond weer bij in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen. En plaatst Oranje zich, dan wordt alles heel anders dan vier jaar terug. ,,Lekker dat de aandacht nu is verdeeld.”