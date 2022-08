Pierre van Hooijdonk schrikt zich kapot als hij stadion van Vitesse binnenstapt: ‘Schrijnend om te zien’

Heerenveen met uitblinken­de Sydney Van Hooijdonk en Amin Sarr veel te sterk voor Vitesse

SC Heerenveen heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt door in Arnhem met overtuigende cijfers Vitesse te verslaan. De grote man aan de kant van de Friezen was Sydney van Hooijdonk, die er met een hattrick voor zorgde dat het debuut voor Vitesse van Doelman Kjell Scherpen in het water viel. Amin Sarr kwam ook tot scoren, waardoor er een einstand van 0-4 op het scorebord stond.

