Piepjonge verdediging Heerenveen domineert Elftal van de Week

Twee weken geleden, toen sc Heerenveen met 1-2 won van ADO Den Haag, behaalden Dumfries en Pierie al een plek in ons Elftal van de Week. Het duo liet ook tegen PSV zien dat het in goede vorm is.



Rechtsback Dumfries, die deze zomer overkwam van Sparta Rotterdam, gaf alweer zijn vijfde assist in evenzoveel duels en is daarmee samen met Jean-Paul Boëtius en Wout Weghorst momenteel de meest waardevolle speler van de eredivisie. Saillant detail: geen enkele verdediger gaf in het complete afgelopen seizoen meer assists dan Dumfries deze jaargang na vijf duels.



En dan Kik Pierie, geboren in 2000. De 17-jarige verdediger krijgt dit seizoen het vertrouwen van Jurgen Streppel en beschaamt dat geen moment. Pierie speelt met het vertrouwen van een routinier en blonk gisteren uit tegen PSV.



Het was gisteren sowieso de dag van sc Heerenveen. Ook Lucas Woudenberg en Arber Zeneli behaalden een plekje in ons Elftal van de Week, maar de absolute uitblinker van afgelopen weekend was captain Stijn Schaars. De routinier had geen medelijden met zijn oude ploeg en nam Heerenveen bij de hand op weg naar een knappe thuiszege op PSV. Zijn cijfer? Een 8,5.



