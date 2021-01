Petrovic pakt volle buit bij debuut: ‘Als je niet zenuwachtig bent, ben je een plant’

De coach zag zijn ploeg in de eerste twintig minuten vooral vechtvoetbal spelen. ,,Het was niet goed. Maar de tegenstander was dat ook niet. We waren even goed als Emmen. Of slecht, het is maar hoe je het bekijkt. Als we op deze wijze blijven spelen, gaan we het zeker niet redden, daar moet ik eerlijk over zijn”, zei Petrovic. ,,We moeten echt beter gaan voetballen. Maar deze zege is wel een belangrijke opsteker voor ons.”