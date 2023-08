Peter Bosz teleurgesteld in spel PSV in eerste helft: ‘Ik heb me echt zitten ergeren’

Peter Bosz was alles behalve tevreden over de manier waarop PSV speelde in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. De trainer zag een zwakke eerste helft, maar heeft bij de invallers wel lichtpuntjes gezien.

,,Ik vond het niet goed”, verklaarde Bosz resoluut voor de camera van ESPN. ,,Ik heb me de eerste helft echt zitten ergeren. En dat heb ik niet vaak. Het tempo was veel te laag, er was te weinig beweging en we ging veel te veel stilstaan met de bal.” Volgens de PSV-trainer is het op die manier lastig om een compacte verdediging zoals die van FC Utrecht kapot te spelen.

Lichtpuntjes zag Bosz wel, maar pas in de tweede helft. ,,Als je ziet hoe sommige jongens invallen: dat is hoe het moet.” Als voorbeeld noemt hij Ismaël Saibari, die als invaller zich bijna speler van de wedstrijd genoemd mocht worden. ,,Dankzij dat soort jongens hebben we gewonnen.”

Toch was er in de eerste helft één speler die op slag van rust de verdediging en uitblinkende doelman van FC Utrecht passeerde: Noa Lang. De aanvaller was echter ook niet tevreden met het spel van de ploeg. ,,De trainer was echt boos in de rust", zei hij. ,,En dat snap ik wel. We speelden veel te statisch. Het moet veel beter, ook met mij, maar we hebben 3 punten.”

