Pesterig gezang van fans FC Den Bosch richting ADO, waar faillissement dichterbij is dan ooit

Van Dijk na benauwde zege Oranje: ‘Het was inderdaad nog even spannend’

8 oktober Zonder groots te spelen wist het Nederlands elftal vanavond goede zaken te doen in de WK-kwalificatie door met 0-1 in Letland te winnen. ,,Daar zijn we voor gekomen”, aldus aanvoerder Virgil van Dijk.