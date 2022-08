Perr Schuurs op weg naar Serie A: Ajax mondeling akkoord met Torino

Ook in de trainer Van Nistel­rooij zie je het ‘Roofdier Ruud’: ‘Naïviteit heeft in mijn leven geen plek’

De eerste do-or-die-wedstrijd in zijn trainerscarrière liet veel zien van de coach Ruud van Nistelrooij. Hij weet ook wel dat PSV beter moet spelen dan tegen Monaco. Maar als domineren niet lukt, ga je op zoek naar andere manieren om toch te kunnen winnen. ,,Een wedstrijd is nooit klaar’’, is zijn motto. En: ,,Naïviteit heeft in mijn leven geen plek.’’

10 augustus