Perfecte generale: AZ maakt er vijf tegen FC Emmen en tankt vertrouwen richting West Ham-thuis

AZ beleefde een perfecte generale voor het treffen van aanstaande donderdag met West Ham United in de halve finale van de Conference. Het kende in het zieltogende FC Emmen de geknipte tegenstander die simpel met 5-1 opzij werd gezet. Er was ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Dani de Wit en Jesper Karlsson maakten hun rentree.

’s Middags had AZ-trainer Pascal Jansen nog kunnen zien dat Conference League-tegenstander West Ham United in zijn wedstrijd een bijna volledige B-ploeg opstelde tegen Brentford, een teken dat de club de return uiterst serieus neemt. Het kwam de Londenaren trouwens duur te staan, want de 2-0 nederlaag zal niet heel veel zelfvertrouwen geven voor de return in Alkmaar.

Wat dat betreft kende AZ een soepelere voorbereiding. In het eigen AFAS Stadion kreeg de ploeg van trainer Pascal Jansen nauwelijks tegenstand van een hemeltergend slecht FC Emmen, dat toch genoeg heeft om voor te spelen. De Drentenaren moeten weg zien te blijven van de zestiende plaats, maar zagen dit weekeinde directe concurrenten Excelsior en FC Volendam punten pakken. Met de vorm die vanavond aan de dag werd gelegd lijkt er voor FC Emmen geen andere uitkomst dan nacompetitievoetbal om in wedstrijden tegen eerstedivisieclubs degradatie te voorkomen.

FC Emmen gaf in vrijwel elke linie genoeg ruimte om AZ grote kansen te laten creëren. Het middenveld-duo Tijjani Reijnders en Jordy Clasie, donderdagavond weer de strijd aanbindend met de internationals Lucas Paquetá (Brazilië) en Declan Rice (Engeland), werd nu nauwelijks tegengewerkt door Keziah Veendorp en Ahmed El Messaoudi. De uitblinkers konden de aanvallers naar hartenlust bedienen én zelf scoren. Reijnders, afgelopen donderdag in Londen ook al scorend, zag een vrije trap binnen zeilen terwijl Clasie net voor rust zijn tweede eredivisietreffer van het seizoen maakte. Ook Sven Mijnans, Myron van Brederode en Sam Beukema waren trefzeker voor rust. In de tweede helft nam AZ gas terug en scoorde het niet meer. Door de zege staat AZ wel weer even op de derde plaats. De wedstrijd die directe concurrent Ajax zou spelen tegen FC Groningen werd gestaakt en pas dinsdag uitgespeeld.

Vervolgens was de tegenstand van FC Emmen allang gebroken en konden de AZ-supporters zich verheugen op de invalbeurten van Karlsson en De Wit. Voor hen was er weer een plaats ingeruimd in de wedstrijdselectie en met name voor De Wit was dat lang geleden. De aanvallende middenvelder speelde op 22 januari tegen Fortuna Sittard zijn laatste wedstrijd en kende lang en ongelukkig blessureleed met meerdere tegenslagen tijdens de revalidatie. Tijdens zijn afwezigheid vulde winteraanwinst Mijnans zijn plaats bijzonder goed in op een geheel andere wijze. Trainer Jansen zal evenwel blij zijn dat hij tegen West Ham in elk geval minuten kan geven aan de speler die de afgelopen weken al meerdere malen op de deur van de trainerskamer klopte om te vragen of hij al kon gaan spelen. Met zijn strijdlust zou De Wit donderdag weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen tegen de fysiek sterke Engelsen die in de heenwedstrijd ook al lieten zien van wanten te weten.

De terugkeer van Karlsson is ook een grote opsteker voor iedereen die AZ een warm hart toedraagt. Hoewel zijn vervanger Van Brederode tegen FC Emmen een van zijn beste wedstrijden sinds zijn debuut speelde, zal de inbreng van de Zweedse vedette tegen West Ham toch het verschil kunnen betekenen tussen wel of niet doorgaan naar de finale in Praag. In de 25 minuten die hij tegen FC Emmen mee mocht doen liet hij zich weer zien. Een inzet in de slotfase schampte de buitenkant van de paal.

De rentree van Karlsson en met name De Wit werd 25 minuten voor tijd luid bejubeld door het toch al goedgemutste AZ-publiek, dat mooie tijden beleeft en zich na de ruime zege op FC Emmen kan opmaken voor de belangrijkste wedstrijd die ooit in het in 2006 geopende AFAS Stadion is gespeeld.

