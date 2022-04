Pep Guardiola vol lof over Erik ten Hag: ‘Hij kan mij opvolgen bij Manchester City’

Ten Hag was trainer van het tweede van Bayern München toen Guardiola het voor het zeggen had bij het eerste elftal van de Duitse recordkampioen. Volgens de Spanjaard maakte de tukker in die periode veel indruk op hem. ,,Hij is een ongelooflijk persoon, een ongelooflijk mens", aldus Guardiola desgevraagd op de persconferentie in aanloop naar het duel met Burnley. ,,Ik was verrast hoe bescheiden en hoe goed hij was.”

De voormalig trainer van Barcelona volgt zijn collega nog altijd op de voet: ,,Het is de laatste jaren een genot om naar Ajax te kijken, op heel veel vlakken. Niet alleen in het seizoen dat ze de halve finale van de Champions League haalden.”

Zou Ten Hag ook in de Premier League kunnen slagen? ,,Dat weet ik niet. Dat weet je nooit. Als ik het 100% zeker zou weten, zou ik Manchester United bellen om te zeggen dat ze hem moeten nemen. Maar je weet het nooit. Dat gold ook voor mij toen ik hier kwam. Ik twijfel er niet over dat hij een goede manager is. Maar er zijn bij United meer goede managers geweest sinds Alex Ferguson is vertrokken. Je kan niet zeggen dat David Moyes geen goede manager is. Of Louis van Gaal, of José Mourinho.”

Volledig scherm Ajax-trainer Erik ten Hag. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Of Ten Hag bij City zou kunnen werken? ,,Zeker, ik denk dat hij dat zou kunnen. Vanwege de manier waarop hij het spel benaderd", aldus de oud-voetballer, om vervolgens lachend af te sluiten. ,, Ik ga het meteen tegen Txiki Begiristain (de technische directeur van City, red.) zeggen.”

Het contract van Guardiola bij City loopt aan het einde van volgend seizoen af. De 51-jarige trainer is bezig aan zijn zesde seizoen in Engeland en werd onder meer drie keer kampioen. Het hoofddoel, het winnen van de Champions League, is echter nog niet bereikt.