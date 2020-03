Penders verloor vier halve finales met NAC: ‘Had er zoveel voor over gehad om de bekerfinale te spelen’

Video Scheids­rech­ters­baas over actie Tagliafico: ‘Had liever rood gezien’

20:18 Nicolás Tagliafico raakte gisteravond in opspraak na zijn actie tegen Jonas Svensson. De linksback van Ajax landde keihard op de benen van de verdediger van AZ, maar kwam ermee weg. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond was het daar niet mee eens: ,,We hadden liever rood gezien.’’