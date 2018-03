Penaltykoning Van Ginkel: Ik had nog een normale goal willen maken

De middenvelder heeft nu acht strafschoppen gescoord dit seizoen. Daarmee is hij recordhouder namens PSV. Hij 'versloeg' Ronald Koeman, die er ooit zeven maakte. Van Ginkel maakte in totaal dertien treffers in de eredivisie. ,,Je moet ze nog wel even maken, maar het gaat me goed af die penalty’s, ja", zei de aanvoerder bij FOX Sports. ,,Ik had nog een normale goal willen maken, maar dat zat er helaas niet in."



Van Ginkel zag ook dat zijn team het lastig had. ,,Na die 2-0 maken we een enorme fout en komen ze ineens terug, maar na die 3-1 was het gespeeld. We hadden die grote uitslag niet verwacht, want NAC doet het toch goed tegen de grote clubs."



Pablo Mari, aanvoerder van NAC, was het totaal niet eens met de scheidsrechter. ,,Ik denk dat het geen penalty is, het is een normaal duel in het strafschopgebied in een wedstrijd."