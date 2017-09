Penalty's Lisse-Hoek moeten over na dwaling arbiter

Besluit KNVBFC Lisse en HSV Hoek moeten via een nieuwe strafschoppenreeks uit gaan maken wie zich plaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Lisse won vorige week de serie met 5-4, maar de scheidsrechter liet de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen.

De KNVB liet vandaag weten dat woensdag 4 oktober om 21.00 uur de penaltyreeks in Lisse nog eens wordt overgedaan. De winnaar neemt het in de volgende ronde op tegen Heracles Almelo.

De jonge scheidsrechter Marc Nagtegaal (24) uit Hendrik-Ido-Ambacht liet vorige week woensdag, na een gelijke stand na de reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppen volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

Bizarre serie

FC Lisse nam de eerste strafschop (die werd gemist), daarna moesten beide ploegen er steeds twee nemen. Na negen strafschoppen sloot Hoek-speler Niek van Sprundel de serie af. Hij scoorde, waardoor het 4-4 stond. Vervolgens liet Nagtegaal de penalty's wel weer om en om nemen. FC Lisse scoorde, Zinho Chergui miste namens Hoek. Daardoor leek FC Lisse zich te plaatsen voor de tweede ronde.

De voetbalbond zocht die avond laat al contact met beide clubs, toen duidelijk was geworden dat scheidsrechter Nagtegaal de fout in was gegaan. Volgens de reglementen van de KNVB moeten strafschoppen om en om genomen worden. Dat gebeurde dus pas toen het na tien strafschoppen 4-4 stond.

Danny de Vrieze, teammanager van Hoek, vroeg Nagtegaal in de bestuurskamer om opheldering. De leidsman bekende toen al dat sprake was geweest van een scheidsrechterlijke dwaling. Donderdagochtend werd over de kwestie vergaderd op de burelen in Zeist. De zaak werd vervolgens voorgelegd aan de adviesgroep spelregels veldvoetbal én aan de internationale spelregelcommissie IFAB (International Football Association Board).

Volledig scherm Het balletje dat in de koker ging voor de loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker. © Sjaak van der Salm

Advies

Zij kwamen vrijdag met een advies, waarna de KNVB vanmiddag beide clubs inlichtte over het genomen besluit. De selectie van Hoek reist volgende week woensdag dus opnieuw naar Lisse, waar om 21.00 uur minimaal tien strafschoppen genomen zullen worden, om en om. Hoek hoeft met slechts elf spelers naar het veld van de tweededivisionist af te reizen (zo'n 200 kilometer), want meer spelers mogen er in zo'n serie geen strafschop nemen.

,,De KNVB vindt dat het niet klopt wat er die avond is gebeurd'', reageerde Hoek-voorzitter Art van der Staal. ,,Ze hebben nu besloten de serie over te laten nemen. We krijgen alle technische details nog toegestuurd en zullen met de technische staf bespreken hoe we dit aan gaan pakken."

Van der Staal merkte dat veel mensen de afgelopen dagen kritiek hadden op Hoek. ,,We werden als slechte verliezers neergezet en zouden de zaak aanhangig hebben gemaakt bij de KNVB. Dat klopt dus niet. Wij hebben enkel gereageerd op wat de KNVB heeft gedaan. De bond heeft woensdagavond na de wedstrijd meteen contact gezocht met onze secretaris Sjaak Lijbaart. Vervolgens hebben wij alleen maar proactief gereageerd, ook naar aanleiding van de persverklaring die op dat moment bij FOX Sports werd voorgelezen. Wij hebben op de juiste manier gehandeld."

Lisse-voorzitter boos

FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee is op z'n zachtst gezegd niet te spreken over het besluit. ,,Dit is de KNVB op z’n best'', foetert de voorzitter in een verklaring. ,,Ik schoot gewoon in de lach toen ik het hoorde.''

Voorzitter Annokkee sprak inmiddels ook met de hoofdtrainer van FC Lisse, Robbert de Ruiter. Annokkee: ,,Het eerste wat hij zei is: ‘Dit meen je niet’'. Daarna volgende er natuurlijk nog wat dingen uit de eerste emotie, maar die zal ik hier niet herhalen.