Pedersen kan debuteren tegen Oranje, Feyenoorder in Noorse selectie met Haaland en Ødegaard

Naast Pedersen is er geen plek voor die andere Noorse aankoop van Feyenoord, Fredrik Aursnes. Erling Haaland en Martin Ødegaard zijn de grote blikvangers bij de Noren. AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø is niet opgeroepen, net als voormalig AZ-verdediger Jonas Svensson. De vleugelverdediger speelt tegenwoordig in Turkije bij Adana Demirspor en hoewel hij de eerste twee wedstrijden van het seizoen gewoon speelde, moet hij zijn plek in de Noorse selectie afstaan aan Pedersen.



Louis van Gaal maakt vrijdag zijn selectie bekend voor onder meer het duel met Noorwegen. Na het duel met de Noren speelt Oranje op 4 september tegen Montenegro en weer drie dagen later op 7 september tegen Turkije. Tegen Montenegro en Turkije zijn thuiswedstrijden voor het Nederlands elftal. Oranje staat na drie wedstrijden twee in de groep met zes punten, eentje minder dan Turkije, Noorwegen staat na drie wedstrijden ook op zes punten.