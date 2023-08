Pechvogel Justin Bijlow moest al 61 eredivisieduels geblesseerd toekijken

Zijn langste blessure dateert van 2019, toen hij in januari geblesseerd raakte aan zijn voet en daardoor maandenlang niet inzetbaar was. In totaal kwam hij destijds 207 dagen niet in actie. Ook had hij de laatste jaren problemen met zijn knie, elleboog, teen en lies. Als we sinds het debuut van Bijlow alle duels bij elkaar optellen die hij had kunnen keepen voor Feyenoord en het Nederlands elftal, miste hij volgens Transfermarkt in alle competities al maar liefst 161 wedstrijden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Bijlow pas in 2021 zijn debuut voor Oranje maakte.