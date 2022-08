PEC Zwolle veel te sterk voor Telstar, VVV-Venlo wint bij De Graafschap, Eindhoven klopt Willem II

PEC had na negen minuten spelen al een 0-2 voorsprong te pakken, kwam geen moment meer in de problemen in Velsen-Zuid en liep uit naar 0-5. PEC was de competitie zondag gestart met een zege (2-1) op De Graafschap en gaat op basis van het beste doelsaldo nu aan kop.

Eindhoven nam tegen buurman Willem II via Evan Rottier een 1-0 voorsprong, maar de 1-1 van Daniel Crowley een kwartier voor tijd leek de eindstand te betekenen. Vijf minuten in blessuretijd was het Pjotr Kestens die de Eindhovenaren echter alsnog de zege bezorgde. Nieuwkomer Michael de Leeuw debuteerde als invaller bij Willem II. ,,Ik ben boos", zei Kevin Hofland, trainer van de Tilburgers, bij ESPN. ,,Op onze houding in de beginfase en tegen het einde van de wedstrijd.”

Volledig scherm Feest in Eindhoven. © Pro Shots / Toin Damen

De Graafschap opende tegen VVV-Venlo via een raak schot van Camiel Neghli de score. Nog voor rust tekende Thijme Verheijen voor de gelijkmaker en een rake strafschop van Sven Braken in de tweede helft betekende dat de Limburgers drie punten overhielden aan hun bezoek aan Doetinchem.

Roda JC kwam tegen Jong Ajax wel heel gelukkig aan de drie punten. Een bizarre actie van Kik Pierie leverde de Limburgers een strafschop op, die door Dylan Vente binnen werd geschoten. De 1-0 bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Jong AZ opende na acht minuten de score tegen het ambitieuze Helmond Sport: Soulyman Allouch schoot via Helmonder Bryan Van Hove de 0-1 binnen. Martijn Kaars tekende nog voor de pauze met een lob voor de gelijkmaker. Damienus Reverson en Robin Lathouwers beslisten het duel in de tweede helft in het voordeel van de bezoekers.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie

Almere City - Top Oss 3-0

De Graafschap - VVV-Venlo 1-2

FC Eindhoven - Willem II 2-1

Helmond Sport - Jong AZ 1-3

Roda JC - Jong Ajax 1-0

Telstar - PEC Zwolle 0-5