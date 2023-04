PEC Zwolle-speler Davy van den Berg bekeerde zich tot de islam: ‘Ik heb mezelf lang voor de gek gehouden’

Snel haast Davy van den Berg zich naar huis om te leren voor zijn aankomende economietoets. Hij is op bezoek geweest bij zijn moeder, die dezelfde ochtend in 2015 is opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze bloed ophoestte. Niets ernstigs, denkt de familie, dus de dan 15-jarige Davy gaat met een gerust gevoel naar zijn studieboeken. Zijn moeder wenst hem veel succes met het leren.

Het blijken haar laatste woorden.

Ze overlijdt op 51-jarige leeftijd aan leverkanker. Haar tumor blijkt opengeknapt. ,,Ik heb nooit echt afscheid van haar kunnen nemen, dat is heftig. Binnen een dag raakte ze buiten bewustzijn en konden we niet meer met haar praten.”

Leven op z’n kop

Het zet het leven van de familie Van den Berg uit Uden op z’n kop. ,,Mijn vader werkte fulltime, mijn zussen namen taken in huis over, maar hadden ook hun eigen dingen. Ieder ging een beetje z’n eigen weg en ik was ook erg zoekende.”

Hij nam in die tijd wat meer afstand van zijn Nederlandse vrienden. ,,Ik hield niet zo van uitgaan, heb nooit gerookt of alcohol gedronken. Ik kwam steeds meer terecht bij de mensen die dat ook niet deden, dat waren vaak moslims. Ik trok veel met hen op, niet vanwege hun geloof, maar wel omdat we dezelfde normen en waarden hadden.”

Eindigt niet hier

Langzamerhand verdiept Van den Berg zich meer in de islam. ,,Ik was na de dood van mijn moeder ook wel vaak aan het denken over wat er na het leven zou komen. Ik had niet het gevoel dat het hier eindigt en daar wilde ik ook echt in geloven. Natuurlijk geloven ze daar bij andere religies ook in, maar die houden naar mijn idee steeds minder vast aan hun boeken en passen zich aan aan het hedendaagse leven. Dat maakt het voor mij wat meer ongeloofwaardig, daarom denk ik dat de islam beter bij mij past.”

Lang durfde Van den Berg (23) niet uit te spreken dat hij een echte moslim is. ,,Ik zei altijd maar dat ik het interessant vond. Ik leefde al als moslim, las uit de Koran, bad meerdere keren per dag en deed mee aan de ramadan. Er echt voor uitkomen, was voor mij nog een stap te ver. Ik heb mezelf daarin lang voor de gek gehouden. Ik dacht na over de reacties van anderen.”

Volledig scherm Davy van den Berg gaat sinds een aantal jaren als moslim door het leven. © Pedro Sluiter Foto Zwolle

Trouw aan Allah

Een gesprek met een vriend zorgde ervoor dat de middenvelder van PEC Zwolle definitief koos als moslim door het leven te gaan. ,,Voor mij is het belangrijk als moslim te sterven, daarom heb ik besloten me officieel te bekeren, door uit te spreken dat ik trouw ben aan Allah.”

Sindsdien heeft hij rust gevonden, zeker nu hij getrouwd is en sinds acht weken vader is van een dochter. ,,Ik merk dat iedereen het eigenlijk gewoon accepteert dat ik moslim ben. Mijn zus was deze week zelfs een dag op bezoek bij mij en deed mee met vasten. Bij PEC weten ze gewoon dat ik moslim ben en dat ik meerdere keren per dag bid. Soms bidden we ook samen met de andere moslims.”

Ramadan

Toen de competitie tijdens het WK even stillag, maakte Van den Berg een reis naar Mekka. ,,Een geweldige ervaring. We zijn daar naar de Kaäba, een heilige plek, geweest. Daar hebben we veel gebeden. Ik hoop ook nog een keer een grote pelgrimstocht te kunnen doen, maar dat kost wat meer tijd. Dat is lastig als voetballer.”

Een ander aspect van zijn geloof, het vasten tijdens de ramadan, is een stuk makkelijker te combineren met het voetballen bij PEC Zwolle. ,,Het klinkt gek, maar het wordt erg overschat hoe zwaar de ramadan is. Je voelt je best wel licht, maar dat kan tijdens het sporten juist fijn zijn. Vooral het weinige slapen, dat je ’s nachts opstaat om te eten voor zonsondergang, maakt het zwaar. Het vasten is vrijdag of zaterdag voorbij, dat is afhankelijk van de stand van de maan. Dan gaan we het Suikerfeest vieren met de familie van mijn vrouw. Het zou mooi zijn als we dan ook de promotie van PEC kunnen vieren.”

Volledig scherm Davy van den Berg in actie tegen Jong Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling

Verzoenen met de dood

Door zijn geloof kan Van den Berg zich meer verzoenen met de dood. Dat betekent niet dat het verlies van zijn beste vriend, die in februari overleed door een auto-ongeluk, hem niet raakt. ,,Natuurlijk is je eerste reactie erg emotioneel, maar ik kan het een plek geven. Zijn tijd was gekomen, ook al was hij nog maar 20. Dat hij veel goede daden had verricht voordat hij stierf en enorm geliefd was, doet me alleen maar goed. Hopelijk is hij nu op een goede plek terechtgekomen, waar we als moslims allemaal willen komen.”

Tegelijkertijd maakt zijn sterke geloof de dood van zijn moeder moeilijker. ,,Zij was geen moslim. Dat maakt het erg ingewikkeld voor me, want het is voor een moslim ook belangrijk om je ouders na de dood weer te treffen en dat zal bij ons niet gebeuren.”

Uiteindelijk denkt hij dat haar dood hem veel goeds heeft gebracht. ,,Als ze niet was overleden, had ik me waarschijnlijk nooit tot de islam bekeerd.”

Van den Berg poseert wel bij One Love-spandoek: ‘Moeten iedereen respecteren’ De One Love-campagne van de KNVB leidde de afgelopen tijd tot veel ophef, nadat aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) de band behorend bij die campagne niet wilden dragen. Ook weigerden enkele spelers te poseren voor de banner, vaak wegens religieuze redenen. Van den Berg poseerde wel voor die banner. ,,Homoseksualiteit is binnen de islam niet toegestaan, maar het is ook niet toegestaan om iemand te haten. Ik zou het dus zelf niet actief willen promoten en voel me niet de aangewezen persoon om er reclame voor te maken. Ik zou zo‘n band niet dragen en ben niet vooraan gaan staan bij de banner. Tegelijk zou ik nooit iemand veroordelen op zijn of haar geaardheid. Ik vind dat we iedereen moeten respecteren.”

