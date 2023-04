PEC Zwolle na een jaar terug naar eredivisie, Feyenoord-aanwinst Van den Belt zorgt voor feest in Almere

Met samenvatting Arne Slot ontloopt in spelerstun­nel discussie met ‘boze’ José Mourinho: ‘Dan neem je je verlies’

Dat Paulo Dybala net voldoende fit was om in te vallen, brak Feyenoord gisteren in Rome op. Maar de Rotterdammers krabbelden snel na de nederlaag in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma op. ,,Wij zullen er zondag tegen FC Utrecht weer staan.”