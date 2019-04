PEC Zwolle-FC Groningen gestaakt: duel wordt maandag uitgespeeld

Arbiter Martin van den Kerkhof vond het uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord verder te spelen. Na het reglementaire half uur oponthoud was er aan de weersomstandigheden niets veranderd. Om die reden werd het duel definitief afgeblazen.



In de eerste helft had FC Groningen het betere van het spel. De ploeg van Danny Buijs was met name gevaarlijk via de bij Ajax opgeleide Kaj Sierhuis. De 0-1, na prachtig voorwerk van Ritsu Doan, gaf de verhoudingen goed weer. Aan de andere kant was de slap begonnen thuisclub immers slechts één maal dichtbij. Dat gebeurde toen Younes Namli het doel van FC Groningen-doelman Sergio Padt zocht. Zijn individuele actie eindigde met een schot op de lat.



Na rust verscheen prompt een heel ander PEC Zwolle op het veld. Blijkbaar had coach Jaap Stam zijn elftal er stevig van langs gegeven. De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of Lennart Thy werkte op aangeven van Kenneth Paal de 1-1 binnen. Lang duurde die voorsprong evenwel niet. Paul Gladon zorgde in de 55ste minuut alweer voor een voorsprong voor FC Groningen. Met die stand zal het duel op maandagavond 29 april (20.00 uur) worden hervat.