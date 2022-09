PEC Zwolle blijft ongeslagen dankzij comeback, De Graafschap zakt naar kelder en opstootje bij Jong Ajax-NAC

Overzicht KKDPEC Zwolle heeft met succes de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verdedigd. De ploeg van Dick Schreuder knokte zich op knappe wijze terug van een achterstand op bezoek bij Jong AZ en blijft daarmee ongeslagen. PEC boekte een 2-3 overwinning.

Door een vroege eigen goal van Jong AZ-verdediger Finn Stam leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de koploper. Via Yusuf Berasi en Iman Griffith knokten de Alkmaarders zich volledig terug in de wedstrijd en kwam de thuisploeg verrassend op voorsprong. Het dwong de Zwollenaren, waar Bram van Polen voor rust een strafschop miste, om het gaspedaal dieper in te trappen.

In een tijdsbestek van zes minuten boog PEC de achterstand om in een 2-3 voorsprong, dankzij treffers van Younes Taha El Idrissi en gelegenheidsspits Dean Huiberts. PEC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie, staat met negentien punten aan kop in de eerste divisie. De Blauwvingers morsten alleen afgelopen vrijdag tegen Willem II (2-2 remise) punten. Komende vrijdag wacht het thuisduel met het geplaagde ADO Den Haag.

Opstootje bij Jong Ajax-NAC

Volledig scherm Het opstootje in Amsterdam. © Pro Shots / Toon Dompeling Het affiche tussen Jong Ajax en NAC werd na rust ontsierd door een opstootje. Sontje Hansen en Sabir Agougil kregen het met elkaar aan de stok en ontvingen allebei een rode kaart. Agougil greep de aanvaller van Ajax bij de keel, die vervolgens door ploeggenoten moest worden weggehouden om te voorkomen dat het compleet uit de hand zou lopen.

Met tien tegen tien trok Jong Ajax de drie punten over de streep. Via Jort van der Sande begon NAC nog sterk aan de wedstrijd, maar Kik Pierie, Gabriel Osei Misehouy en Giovanni bezorgden de Amsterdamse beloftenploeg de overwinning. NAC verloor met 3-1 en bivakkeert daardoor in de middenmoot van de competitie.

Roda dompelt De Graafschap opnieuw in rouw

Roda JC blijft sterk presteren. De Kerkraders boekten in eigen huis een 3-2 overwinning op De Graafschap. Bryan Limbombe (twee) en Dylan Vente tekenden voor de Limburgse treffers, waardoor Roda naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie klimt. Voor De Graafschap, waar Giovanni Korte en Devin Haen de bezoekers nog terug in de wedstrijd hielpen, betekende het een nieuwe domper. De ploeg van de nieuwe coach Adrie Poldervaart bezet de teleurstellende achttiende plaats.

Overige uitslagen

Jong PSV - FC Den Bosch 3-1

Almere City - FC Eindhoven 1-1

Jong FC Utrecht - ADO Den Haag 1-1