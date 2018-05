PEC-voorzitter snapt commotie over Van 't Schip niet

Wie denkt dat de tweet van Adriaan Visser, waarin de voorzitter van PEC Zwolle na de 6-0 nederlaag tegen AZ ‘een serieuze analyse van de ervaren technische staf’ aankondigde, een voorbode is voor een breuk met trainer John van ’t Schip, heeft het volgens hem goed mis. Sterker nog: ,,Ik heb het in de winter met hem gehad over een langer verblijf. Dat ziet er wat mij betreft nu niet anders uit.”

Heeft u nog contact gehad met de hoofdtrainer?

,,Ja hoor, over de app. Ik snap de hele commotie niet. We hebben bij PEC Zwolle de gewoonte om in de winter en in de zomer de boel te evalueren. Dat was onder Art Langeler en Ron Jans zo en dat is onder John niet anders. Dan lijkt het me niet normaal om met elkaar te bespreken hoe we in godsnaam in deze negatieve cyclus beland zijn en waarom we ons daar niet uit hebben kunnen manoeuvreren. Hier hoeft verder helemaal niets achter gezocht te worden, behalve dat je moet willen leren van iets dat niet goed gaat.”

Zo kort na de wedstrijd gaan mensen zelfs een aanstaande breuk vermoeden.

,,Dat is dus totaal niet aan de orde. Dan is de context van mijn bericht verkeerd begrepen, want het functioneren van John staat niet ter discussie. Dat weet hij ook. Ik heb het in januari in Spanje zelfs met hem gehad over een langer verblijf.”

Daar zie je na elf nederlagen in zestien duels en het mislopen van de play-offs ook reden toe?

,,Ja hoor, we gaan daarin zorgvuldig te werk en laten ons niet leiden door emotie. Dat ziet er wat mij betreft nu niet anders uit. Het blijft voetbal en als we straks ook met elf punten uit zeventien wedstrijden beginnen, zit hij er rond de kerst waarschijnlijk niet meer. Maar de serieuze analyse waar ik op doelde is juist om te kijken hoe we deze trend gaan doorbreken. Dat gaat ons ook lukken. We zijn nagenoeg rond met een Australische assistent, van wie wij denken dat hij iets toevoegt aan deze technische staf. Maar tijdens zo’n evaluatie kijken we ook naar de spelers en misschien ook wel naar mijn functioneren. We zijn een club in ontwikkeling en daar hoort bij dat je kritisch bent over zo’n belabberde tweede seizoenshelft. Die is namelijk niet te accepteren. Niet voor John, niet voor de achterban, niet voor technisch directeur Gerard Nijkamp en niet voor mij.”

U heeft geen spijt van de tweet, of de timing daarvan?