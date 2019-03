PEC hoorde nog niets van Feyenoord: ‘Gaan ervan uit dat Stam contract uitdient’

,,Ik ben nog niet gebeld door Martin van Geel en Gerard Nijkamp ook niet. Er is voor ons dus nog geen reden om aan te nemen dat Jaap hier niet anderhalf jaar blijft. Zijn management? Het kan zijn dat zij wel benaderd zijn, maar als Feyenoord de ambitie heeft om Jaap bij ons weg te halen, zullen ze zich toch echt bij ons moeten melden. Dat is niet gebeurd en dus verwachten wij dat Jaap tot 2020 voor onze troepen staat", aldus de preses van PEC Zwolle.

In de zoektocht naar een opvolger voor Giovanni van Bronckhorst is Feyenoord na het afhaken van Dick Advocaat bij uitgekomen bij Stam. Hij werd kort voor de jaarwisseling, na het ontslag van John van 't Schip, aangesteld als trainer van PEC. Stam tekende tot medio 2020, maar heeft geen clausule in zijn contract staan. Daardoor moet Feyenoord met een afkoopsom op de proppen komen om hem bij de Zwolse degradatiekandidaat weg te kapen.