PEC haalt Medunjanin, NEC heeft Sandler bijna binnen, Everton legt 40 miljoen neer voor Belg Onana

Bas Dost redt een punt voor FC Utrecht en Henk Fraser bij debuut in Waalwijk

De top bestormen. Europees voetbal halen. Ze kunnen er voorlopig maar beter even niet meer aan denken in Galgenwaard. Althans, niet als het duel met RKC maatgevend is. Het was vooral aan Bas Dost te danken dat een pover FC Utrecht zaterdag een punt pakte in Waalwijk: 2-2.

6 augustus