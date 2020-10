PEC drie dagen na remise in Waalwijk in actie tegen Willem II

Racisme in voetbal Moniz blikt terug op gitzwarte middag: ‘Pigment als maatstaf? Lachwek­kend’

22 oktober Excelsior keert morgen terug in Den Bosch, in Stadion De Vliert, daar waar Ahmed Mendes Moreira pakweg een jaar geleden het slachtoffer van racisme was. Ricardo Moniz, de trainer van toen, blikt terug op die beladen middag en de naweeën ervan.