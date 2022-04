PEC doet uitstekende zaken in kelderkraker tegen RKC

Lente in Twente met gedeelde derde plaats, Sparta moet weer vrezen voor degradatie

Sparta kan rechtstreekse handhaving in de eredivisie nagenoeg zeker vergeten. De ploeg van Henk Fraser verloor vanavond kansloos met 2-0 bij FC Twente. De Tukkers op hun beurt verkeren in weelde. Het team van Ron Jans staat nu, met weliswaar een wedstrijd meer gespeeld dan Feyenoord, gedeeld derde in de eredivisie.

22 april