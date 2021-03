PEC-assistent Echteld werkte recent bij PSG: ‘Kwestie van tijd dat ze de CL winnen’

Samir Lagsir, een van de jongelingen van PEC Zwolle, begint er weleens met hem over. Hoe goed Kylian Mbappé toch is. Het zijn vragen waarover Leeroy Echteld (52), die drie jaar geleden Paris Saint-Germain B onder zijn hoede had, niet lang hoeft na te denken. Op die vraag is namelijk maar één antwoord mogelijk: heel goed. ,,Mbappé is uitzonderlijk.”