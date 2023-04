Patrik Walemark moet onder het mes en mist rest van het seizoen bij Feyenoord

Voetbalpod­cast | ‘Nu hard straffen en je zult zien dat het beter wordt in de stadions’

De eerste gestaakte wedstrijd in het betaald voetbal vanwege vuurwerk en het gooien van dingen op het veld is een feit. De Brabantse derby tussen NAC en Willem II werd vrijdagavond bij een 0-1 stand gestaakt. Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka en Maarten Wijffels. Verder de top 3 en de titelstrijd in Engeland.