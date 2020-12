Pasveer na mislopen koppositie: ‘Heel frusterend als je weet dat Ajax heeft verloren’

,,We verdienden niet om te winnen. Zwolle was de betere ploeg", zei de Duitse coach bij FOX Sports die vooral baalde van de manier waarop zijn ploeg had gespeeld. ,,We begonnen slecht, maar kwamen toch op 1-1. In de tweede helft hadden we meer controle, tot aan de rode kaart.”

Dat betekende alweer de derde rode prent van dit seizoen. ,,Dat veranderde de wedstrijd, maar belangrijker is nog voor mij om erachter te komen waarom we niet goed speelden. We hebben niet verloren door de rode kaart voor Idrissa Touré, we hebben verloren omdat de hele ploeg niet goed speelde."

De trainer mopperde niet over de rode kaart en de strafschop voor Zwolle, maar verbaasde zich wel over de VAR, die bij de overtreding van Touré ingreep, waarop arbiter Dennis Higler na eerder geel alsnog rood gaf. ,,Dat snap ik niet helemaal", zei Letsch. ,,De scheidsrechter staat er bovenop en geeft vol overtuiging geel. Het komt in Nederland vaak voor dat de VAR dan alsnog besluit dat het rood moet zijn, maar we moeten het accepteren.”

Volledig scherm Doelman Remko Pasveer baalt, nadat Vitesse verzuimt de koppositie te pakken. © BSR Agency

‘Veld was een schande’

Doelman Remko Pasveer noemde de nederlaag heel frustrerend. ,,Als je in de rust weet dat de nummer 1 heeft verloren, is dat heel frustrerend, maar dat wil niet zeggen dat we ons daardoor hebben laten leiden", zei de aanvoerder van Vitesse bij FOX Sports.

Volgens hem kreeg Vitesse geen grip op PEC Zwolle en benadeelde de ploeg zichzelf door een ‘domme rode kaart’. ,,Het veld was heel slecht hier, een schande, maar dat mag niet de reden zijn dat we hier verliezen. We waren niet goed genoeg."