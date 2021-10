Pasveer en Ten Hag zien slordig Ajax: ‘Het leek alsof we er geen zin in hadden’

,,Het is heel lastig te verklaren", zei Pasveer voor de camera van ESPN. ,,Het was zeker niet best van onze kant. In elk geval niet wat mensen de laatste tijd van ons gewend zijn. We hadden moeite met het kunstgrasveld. Dat mag absoluut geen excuus zijn, maar ik denk wel dat onder meer daar aan lag.”



Aan gebrek aan concentratie lag het volgens Pasveer niet. ,,We gingen hier naar toe om de wedstrijd te winnen. Het mocht helaas niet zo zijn. Nu leek het alsof we er geen zin in hadden, maar dat is absoluut niet waar. We werken allemaal keihard, maar vandaag zat het er helaas niet in.”