Pascal Jansen onder de indruk van FC Twente: ‘Hun groei is uitermate knap’

Twente en AZ zijn allebei in vorm en al lange tijd ongeslagen. ,,Hun groei dit seizoen is uitermate knap”, zegt AZ-trainer Pascal Jansen over FC Twente. ,,Ze hebben een competitieve selectie samengesteld en uit het halen van spelers als Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel spreekt ambitie. Ze maken die ook waar in de Eredivisie en zijn moeilijk te verslaan.”

In september won FC Twente in de competitie met 3-1 van AZ. Jansen: “Dat was in een fase waarin wij niet ons beste spel lieten zien. We kwamen vrij snel achter en gaven onnodig twee doelpunten weg. We speelden ook een matige tweede helft. Maar dat is alweer een tijd geleden. Inmiddels hebben we als team een veel betere fase bereikt en die willen we woensdag doorzetten.”