Pardew vindt nieuwe baan na debacle bij ADO Den Haag

Pardew is namelijk aangesteld als technisch directeur van CSKA Sofia. Dat heeft de club uit de Bulgaarse hoofdstad vandaag wereldkundig gemaakt. Bij CSKA Sofia staat één Nederlander onder contract: centrale verdediger Jurgen Mattheij, die afgelopen zomer overkwam van Sparta.



De Bosniër Bruno Akrapovic is de trainer van de club. Vorig jaar eindigde CSKA als derde in de reguliere competitie.



Een klein jaar geleden verraste ADO Den Haag met het aanstellen van Pardew als hoofdtrainer. De Brit debuteerde met een overwinning, maar daarna kwam de klad er flink in en mocht Pardew van geluk spreken dat het seizoen vanwege het coronavirus niet werd afgemaakt. ADO koerste immers af op rechtstreekse degradatie, maar dat werd voorkomen door het stilleggen van de competitie.



Desalniettemin had men in Den Haag genoeg gezien en werd afscheid genomen van Pardew. In mei werd zijn opvolger aangesteld, Aleksandar Rankovic, maar die heeft inmiddels ook al weer het veld moeten ruimen.