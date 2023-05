Pantelis Hatzidiakos over rellen na verlies AZ: ‘Als je zulke gekke dingen gaat doen, blijf lekker thuis’

LIVE Keuken Kampioen Divisie | Dit staat er nog op het spel in de laatste speelronde

Met speelronde 38 is de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie aangebroken. Een ronde waar traditiegetrouw veel op het spel staat. Behalve dit jaar dan. Degradatie is niet mogelijk in de KKD en de deelnemers aan de play-offs zijn al bekend. Dat betekent dat er nog één ding onbeslist is: wie wordt er kampioen? Heracles Almelo en PEC Zwolle hebben evenveel punten en maken vanavond uit wie de titel grijpt. Volg hier de tussenstanden van alle duels!