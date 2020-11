Paniekaanvallen houden Van der Wiel en Kishna van het veld: ‘Ik kon er niet mee leven’

In een lange verklaring op zijn website beschrijft Van der Wiel wat hem de laatste jaren overkomen is. Interviews wil Van der Wiel, basisspeler bij Oranje tijdens het WK 2010, voorlopig nog niet geven. Maar met de verklaring wil hij iedereen duidelijk maken waarom hij nog niet terug is op het veld en welke hordes hij nog moet nemen.



,,Als profvoetballer had ik altijd de druk om de beste kant van mezelf te laten zien, hoe ik me ook voelde", legt Van der Wiel uit. ,,Ik zette altijd mijn emoties opzij en dat is iets dat zich na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet. Ik zette het allemaal aan de kant.”



De rechtsback uit Amsterdam, die zich heel kwetsbaar opstelt, vertelt dat hij gewoon is doorgegaan met zijn leven en carrière. Hij negeerde zijn gevoelens, ook al waren de laatste jaren van zijn carrière niet gemakkelijk. Hij zegt dat hij zich lang niet altijd giet gelukkig voelde in zijn periode bij Paris Saint Germain (2012-2016), dat hij daarna een moeilijk jaar beleefde bij Fenerbahçe in Istanbul en een paar slechte maanden bij Cagliari.