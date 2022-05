Panenka: ‘Brian Brobbey komt eindelijk een beetje los’

Teleurge­stel­de Heracles-supporters halen verhaal bij clublei­ding, Wormuth boos om uitblijven penalty

De woede was groot bij Heracles Almelo na de laatste speelronde in de Eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth verloor op het eigen kunstgras met 3-1 van Sparta Rotterdam en moet daardoor als nummer 16 van de ranglijst de play-offs om promotie/degradatie in. Boze supporters verzamelden zich na afloop voor de hoofdingang van het stadion, waar ze in gesprek gingen met directeur Rob Toussaint en voorzitter Hans Bredewoud.

15 mei