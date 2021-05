Pakt Beugelsdijk hier bewust geel? Sparta steunt verdediger in spotfixingzaak

De naam van Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk werd in de berichtgeving niet genoemd omdat het onderzoek nog in een vroeg stadium zit en omdat nog niet bekend is of daadwerkelijk tot vervolging wordt overgegaan. Desondanks zong de naam van de Hagenaar gisteren vrijwel direct rond op social media. Vandaar dat technisch directeur Henk van Stee van de Rotterdamse club vanochtend in gesprek ging met de van ADO Den Haag overgekomen verdediger.



Daarin bevestigde Beugelsdijk dat hij degene is die door een NOS-journalist geconfronteerd is met de verdachtmakingen, maar dat hij zich er niet in herkent. Beugelsdijk zou tijdens de wedstrijd Sparta-PSV (3-5) op 16 januari bewust een gele kaart hebben gepakt na een actie bij Noni Madueke. De overtreding vond plaats ter hoogte van de middenlijn.