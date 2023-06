Paaien, laten bungelen en afserveren; hoe Ajax clubman John Heitinga steeds meer pijn deed

Conflict in vrouwen­voet­bal drijft bondscoach Andries Jonker tot wanhoop: ‘Dit krijg je niet uitgelegd’

Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft geen idee met welke speelsters hij op 19 juni aan de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint. Vier internationals komen sowieso later, van zeven speelsters weet hij überhaupt nog niet wanneer ze naar Zeist komen. Clubs uit grote voetballanden liggen dwars in het vrijgeven van speelsters. ,,De emoties lopen hoog op.”