Overmars over selectie volgend jaar: ‘De lijntjes liggen uit, de visjes worden gevoerd’

Door Daniël Dwarswaard Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Andre Onana. Noem ze maar op. Bij Ajax zal waarschijnlijk aankomende zomer een leegloop plaatsvinden van spelers die klaar zijn voor een grote stap in hun loopbaan. Marc Overmars weet dat maar al te goed. Afgelopen zomer bleef iedereen, op Justin Kluivert na, binnenboord. Dat zal aankomende zomer anders zijn. ,,Het zal een enorme job worden om iedereen bij Ajax te houden. Dat is eigenlijk niet te doen. We zijn heel blij dat het afgelopen zomer wel is gelukt. De privévliegtuigen van de clubs stonden al klaar op Schiphol-Oost. Met de clubkleuren en al. Maar ik ben trots dat de talenten zijn gebleven. En dat we nu Champions League spelen. We moeten nu genieten van het gezelschap dat we hebben. Maar ik kijk er ook naar uit om een nieuw team te bouwen. Daar heb ik alle vertrouwen in. De lijntjes liggen uit. De visjes worden gevoerd.’’

Overmars ging tijdens de vergadering ook in op het functioneren van trainer Erik ten Hag. ,,Mensen dachten misschien: wat moet zo’n Tukker in Amsterdam? Maar Erik is een resultaattrainer. Kan alles uit de spelers halen. Ik ben niet blij dat de concurrenten geen Europees voetbal of bekervoetbal spelen. We moeten alles uit onze spelers persen. Erik is daar erg goed in. Hij is een resultaattrainer. Erik speelt aanvallend en heeft oog voor de jeugd. Jonge spelers die het verdienen, worden beloond. Erik heeft een ‘stormpje’ gehad, maar we zijn op de goede weg.’’