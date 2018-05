Overmars laat tieners niet gaan: Geld is geen thema

Die uitspraak deed directeur Marc Overmars in het programma Ajax Inside dat vrijdagavond op Ziggo Sport werd uitgezonden.



,,Geld is echt geen thema," stelt Overmars, die het eigen vermogen van Ajax afgelopen seizoen naar 175 miljoen euro zag groeien. Toch liet hij Davinson Sánchez vorig jaar vlak voor het sluiten van de transfermarkt voor ruim 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrekken.



,,Sánchez was 21, maar jongens van 18 of 19. Het was ook niet goed om Sánchez te laten gaan. Alleen soms gebeurt het alsnog, zoals ook met Milik. We hebben uitgesproken dat hij moest blijven en toch is het gebeurd."



Overmars is niet bereid om mee te werken aan verkoop van jonge spelers. ,,Als wij spelers van 18 al gaan verkopen, dan kan Ajax beter stoppen en de jeugdopleiding op slot doen."