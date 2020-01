‘Over veertig jaar zullen de mensen in Spakenburg het nóg over dit duel hebben’

Door Dennis van Bergen



Geroutineerd vist Jaap-Jan de Graaf een school kibbelingen uit het vet. Het is lunchtijd in Spakenburg en dat betekent lange rijen voor zijn viskraam op het Spuiplein. In wezen is dat deze vroege dinsdag niet anders dan anders. Toch is het voor de uitbater zelf een tamelijk bijzondere dag. Nog één nachtje slapen en dan bezoekt hij, een rechtgeaarde ‘rooie’, bij hoge uitzondering een wedstrijd van ‘de blauwen’. In de Johan Cruijff Arena is de IJsselmeervogels-aanhanger getuige van het KNVB-bekerduel Ajax-Spakenburg, samen met zijn neefje Timo. ,,Om Ajax te supporteren”, benadrukt De Graaf, terwijl hij de gefrituurde kabeljauwen op het droge legt.