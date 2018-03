Ouwejan keert met blessure terug bij AZ

De 21-jarige verdediger raakte dinsdag in het duel met Jong Oranje in en tegen Andorra (0-1) geblesseerd. Hij kreeg na ruim een uur de bal uit een vrije trap hard tegen zijn hoofd. Ouwejan ging per brancard van het veld. ,,De blessure van Ouwejan lijkt mee te vallen. Nog onduidelijk is of hij fit is voor zaterdag'', liet AZ weten.



Ouwejan is dit seizoen vaste keus in de Alkmaarse hoofdmacht. Hij kwam tot dusver in 27 van de 28 competitieduels in actie.